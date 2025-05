2 agosto, falsa testimonianza. Cogolli e Venditti a giudizio

Inizierà il 22 luglio il processo a carico di Giovanna ‘Jeanne’ Cogolli e di Elena Venditti, rinviate a giudizio per falsa testimonianza aggravata il 25 luglio per le dichiarazioni nel processo di primo grado sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna a carico dell’ex Nar Gilberto Cavallini, nel frattempo condannato in via definitiva all’ergastolo per concorso nell’attentato. Ieri, il giudice Sara Smurro ha disposto il rinvio (non può trattare il fascicolo per ragioni di competenza), il procedimento è stato riassegnato al giudice Gilda Del Borrello. Cogolli e Venditti sono state rinviate a giudizio dal gup Maria Cristina Sarli, che aveva prosciolto Fioravanti dall’accusa di calunnia aggravata nei confronti del generale dei Carabinieri, ed ex comandante del Ros, Giampaolo Ganzer. L’ex estremista di destra Cogolli, difesa dall’avvocato Alessandro Pellegrini, è accusata di falsa testimonianza per aver negato di essere stata avvertita di lasciare Bologna poco prima della strage da Massimiliano Fachini (Ordine Nuovo). Venditti (allora fidanzata con Ciavardini), difesa dall’avvocato Francesco Carli, è stata rinviata a giudizio per aver detto che Ciavardini telefonò a lei e a Marco Pizzari per spostare un appuntamento che avevano in Veneto non il primo agosto 1980, ma il 2 agosto.