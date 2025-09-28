2 agosto, il procuratore Guido: "Silenzi e complicità dello Stato. Continueremo a indagare"

"Ogni strage è una ferita collettiva’, una lacerazione che colpisce non solo chi perde la vita, ma un popolo intero. Nel momento in cui un evento devastante si consuma, in quell’esatto istante nasce il diritto alla verità. Il nostro ufficio, doverosamente, approfondirà e continuerà nell’azione giudiziaria intrapresa qui come nella altre Procure del Paese". Sono le parole del procuratore capo Paolo Guido, intervenendo all’incontro dal titolo ’La strage di Bologna e il diritto alla verità: aspetti sociali e giuridici’, promosso dalla Cisl Emilia-Romagna e dalla Cisl dell’area metropolitana, e mdoerato da Rosario Di Legami, avvocato e amministratore giudiziario dei beni confiscati alla mafia. Dopo i saluti di Enrico Bassani, segretario generale Cisl Area Metropolitana bolognese, Guido fa notare che con le varie stragi del Paese, a partire da quella del 2 agosto, si sono consumati "depistaggi, silenzi, omissioni e complicità. Lo Stato si è fermato e in alcuni momenti ha perso la sua voce, ha smarrito trasparenza e ha lasciato spazio all’ombra. È come se lo Stato avesse digerito se stesso, secondo l’idea che queste cose potessero accadere nonostante i morti. È qualcosa di inaccettabile per un Paese democratico". E aggiunge che "dobbiamo imparare a distinguere la verità processuale dalla verità storica. La verità processuale è forse la più difficile da accettare per chi è esterno alle aule di giustizia e a volte anche per chi è dentro le aule di giustizia".

E anche alla luce dei processi sulle stragi degli ultimi anni, Guido sottolinea che spesso "ci accontentiamo della verità ‘esigibile’, quella legata ai grandi episodi che hanno caratterizzato le stagioni più drammatiche del Paese, quella che il sistema nel suo complesso è in grado di reggere. Una verità che fosse andata troppo oltre non avrebbe consentito al sistema di reggere. Ci si è fermati alla verità esigibile. Ma io credo che la verità sia una sola". Il diritto alla verità più piena invece "va costantemente ricercato. Dirò una banalità, ma è un diritto che non invecchia".

Quanto alla separazione delle carriere, "la capacità di fare bene le indagini, di farlo in modo imparziale, sereno, è qualcosa che il pubblico ministero è chiamato a fare – sottolinea Guido –. La separazione delle carriere incide anche sulla verità che si è in grado di ricostruire, storicamente e processualmente. La magistratura oggi non ha invaso il campo della politica, ma è stata la politica che ha preteso che la magistratura scendesse in campo, perché i suoi risultati sono stati spesso usati per fare battaglia politica – incalza Guido. E tutto questo influisce sul diritto alla verità", ma "la verità non può avere limiti".

Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione ‘artefice’ della sentenza definitiva del primo luglio scorso per Paolo Bellini: "Non vi nascondo la commozione di essere qui – dice alla platea –. Con le ultime sentenze, si è chiuso il cerchio su una vicenda che ha condizionato la nostra storia. Quando viene compiuto questo atto disumano, Bologna dà un segno di umanità, diventando un esempio nel mondo". E cita Giovanni Falcone: "Nella sua ultima inchiesta sui delitti politici, parla di stretto collegamento con la strage di Bologna". Questa città, per Balsamo, " ha saputo trasformare il dolore in speranza, in ricerca della verità. A me piace moltissimo l’idea di fare a Bologna la sede del coordinamento dei familiari delle vittime" delle stragi del Paese, come proposto dal sindaco Matteo Lepore, idea rilanciata ieri dall’assessora Matilde Madrid.

"La storia della strage ha toccato la biografia di tutti – dice Madrid –, ha cambiato il modo con cui ciascuno di noi guarda a questa città. La sentenza su Bellini ci ha consegnato finalmente una verità giudiziaria, difficile ma necessaria proprio per fare i conti con questo passato. Una strage che non fu solo l’opera di un gruppo eversivo fascista, ma il risultato di complicità, depistaggi, tradimenti operati all’interno dello Stato" e Madrid parla di "sgretolamento del senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni", una "democrazia che pensavamo solida e abbiamo scoperto fragile. Ma hanno sbagliato città: gli stragisti sottovalutarono la forza della cultura democratica che innervava la comunità. I depistaggi e le menzogne hanno tentato di spezzare quella forza. Ma Bologna ha saputo resistere". Per Filippo Pieri, segretario regionale Cisl Emilia-Romagna, "la tragedia è stata trasformata in un’occasione di crescita collettiva" e per Anna Morelli, segretaria confederale Cisl Area Metropolitana bolognese, "i cittadini hanno il diritto di conoscere la verità, senza opacità e omissioni".