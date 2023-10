"20 Anni di Cooperazione a Crevalcore: La Piccola Carovana Compie Vent'anni"

La cooperativa sociale La piccola carovana di Crevalcore festeggia oggi, a partire dalle 17, i 20 anni di attività nella sua sede di via Ligabue. Una giornata tra incontri, aperitivi e uno spettacolo teatrale. Nata nel maggio del 2003 quando furono in 15 a dar vita alla cooperativa. Oggi, a vent’anni di distanza i soci sono 154 e la cooperativa è impegnata nell’inserimento lavorativo di persone fragili in diversi settori, a Bologna e in provincia. Alle 17 seminario sull’inserimento lavorativo di persone fragili, modera Daniele Bergamini. Alle 19 aperitivo, alle 21 spettacolo teatrale.