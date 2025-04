25 aprile 2025 al Pratello di Bologna: cosa vieta l’ordinanza e strade chiuse

Bologna, 18 aprile 2025 – Il 25 aprile al Pratello parte, come di consueto, con polemica, tant’è che a fronte della festa di ‘Pratello R’esiste’ è già arrivata una diffida a sindaco e Comune da parte dei residenti. Ma l’appuntamento nella via della movida tornerà per il diciottesimo anno. Da qui, l’amministrazione ha pubblicato un’ordinanza per cercare di limitare i disagi ed evitare che la festa superi i limiti.

Il sindaco: non va impedito, ma migliorato

“Penso che le manifestazioni non vadano impedite, ma anzi dobbiamo lavorare tutti perché riescano nel miglior modo possibile”, spiega il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. “In questi anni, grazie ai cittadini della zona, abbiamo introdotto diverse regole - spiega Lepore - tra cui la limitazione degli orari e della distribuzione degli alcolici. Stiamo lavorando insieme a loro, così come con altre associazioni che organizzano iniziative in altre zone della città, e ci auguriamo che vadano tutte nel miglior modo possibile”.

La stretta su alcol e orari

La stretta del Comune parte dagli orari dei locali di tutta l’area di via del Pratello, passando da Piazza San Francesco fino agli incroci di via San Felice da un lato e Sant’Isaia dall’altro: stop alla vendita di bevande già dalle 20 ed esercizi commerciali chiusi dalle 20.30 di venerdì 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo.

Giù le serrande alle 19.30, invece, per esercizi di vicinato e laboratori artigianali alimentari; bandito l’alcol da asporto dalle 7 del 25 aprile fino alla mattina successiva. Non solo. Non si potrà entrare nell’area della festa (dal Pratello e vie limitrofe a piazza San Francesco) con contenitori di vetro, strumenti musicali e casse per riprodurre musica, spray urticanti.

Sagrato della chiesa off-limits

Per evitare – come già successo – che le persone che si arrampicano sulla basilica di San Francesco modello Spider-man, il Comune vieta l’accesso al sagrato della chiesa dalle 10 del 25 aprile fino alle 6.30 del giorno successivo, salvo che per accedere all’interno del luogo di culto e ai giardini di piazza San Francesco.

Spazio dedicato a bambini e famiglie, invece, al giardino Otello Bignami di via San Rocco 7: qui diverse attività saranno gestite dagli organizzatori della manifestazione fino alle 13 del 25 aprile.

Strade chiuse e divieti di sosta

Per quanto riguarda la viabilità, come anticipato dal Carlino, dalle 9 alle 24 del 25 aprile ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata e stop al transito in piazza San Francesco, via del Borghetto e via de’ Marchi, fulcro della festa.

Ci saranno 12 transenne a delimitare i varchi di accesso (18 attorno a via del Pratello). Ma le prescrizioni inizieranno già il 24 con il divieto di sosta con rimozione e chiusura in via del Pratello (da via Calari al civico 101/a) e via Calari (dal civico 3 al 4/2) dalle 7 alle 24. Il 25, invece, dalle 7 alle 24 chiuse al traffico le vie Pietralata, del Pratello, Calari, Paradiso, de’ Coltellini, del Borghetto (eccetto autorizzati) e dalle 7 alle 22 anche le vie San Valentino, Santa Croce e San Rocco. Sempre il 25, dalle 14 alle 19, transito vietato in via del Pratello, da via Calari al civico 101/a, e via Calari, dal civico 3 al 4/2. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 del 24 alle 10 del 26 aprile in via del Pratello, piazza San Francesco, Borghetto, Santa Croce e Pietralata.

Per quanto riguarda la forze dell’ordine, in vista delle Festività (Pasqua, Pasquetta e 25 aprile) saranno incrementati i controlli nelle zone con più afflusso di persone e in occasione dei vari appuntamenti, anche con l’utilizzo dell’intelligence.