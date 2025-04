25 aprile a Monte Sole: “Sobrietà? No alle polemiche, oggi deve essere la festa di tutti”

Monte Sole (Bologna), 25 aprile 2025 – Un grande applauso per Papa Francesco. E un minuto di silenzio per i morti di Gaza e di tutte le guerre. Da Monte Sole, l’anniversario per gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo, è una celebrazione che mette insieme Resistenza e la richiesta di pace per i conflitti mondiali.

Festa della Liberazione a Monte Sole: da sinistra il vice presidente della Regione Vincenzo Colla e il presidente Miche de Pascale, al centro la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi e a detra Elly Schlein, segretaria del Pd

Una pace che Bergoglio predicava. Che Bergoglio chiedeva con forza. Sul pratone gremito di gente tra sciarpe rosse e simboli dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani, c’è aria di festa. La risposta alla richiesta di sobrietà da parte del governo per le esequie del Pontefice, è “un 25 aprile di gioia”.

Lo dice, dal palco, il presidente della Regione, Michele de Pascale, che annuncia che domani sarà presente con la delegazione della Conferenza delle Regioni, alle esequie di Papa Francesco a Roma, ma anche la sindaca Pd di Marzabotto Valentina Cuppi, Valter Cardi, presidente del Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto, e la segretaria del Elly Schlein (video) presente alle celebrazioni con il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi è il segretario regionale del Luigi Tosiani.

Il mantra - per tutti - è lo stesso: “No alle polemiche, oggi dev’essere la festa di tutti”. Tra gli ospiti c’è anche don Ciotti, fondatore di Libera. “La lotta alla Liberazione ha punti in comune con la lotta alla mafia”, dice la sindaca di Marzabotto, con il patron di Libera che ricorda come per il “25 aprile è necessario esserci”.

E aggiunge: “La sobrietà? Mi preoccupano le ubriacature di potere”. E cita un ricordo di Francesco: “Oggi sarebbe felice vedere tante persone riunirsi per celebrare la fine di una terribile guerra e due dittature”. Poi ricorda le parole del Papa sui migranti, deportati: “No a una politica che ha venduto l’anima al potere. I migranti morti sono la coscienza sporca di un Occidente che volta la testa dall’altra parte”.

Schlein dal prato applaude con forza, battendo le mani anche alla critica al piano Ue sul riarmo. Sul palco lo striscione “In guerra si entra tutti sconfitti. No al riarmo. Vogliamo la pace”. Un no al riarmo ribadito anche da Cuppi. Ma la segretaria del Pd dribbla le polemiche: “Il riarmo? Sono qui per il 25 aprile, la Festa di tutto il Paese. Questa è la Festa della Resistenza e della Libertà”.