25 Aprile, corteo e la santa messa

Il Comune di San Lazzaro celebrerà il 78esimo anniversario della Liberazione d’Italia con la tradizionale cerimonia in piazza Bracci. Martedì 25 aprile l’appuntamento è alle 9.30, in piazza Bracci, alla presenza della sindaca, dell’Anpi San Lazzaro, delle associazioni combattentistiche, delle Forze dell’Ordine e dei cittadini. Alle 10.30 corteo nel viale del Cimitero e la deposizione di corone al Sacrario dei Caduti e alle 11, santa messa nella chiesa di San Lazzaro. Al Centro Malpensa, dalle 15.30 festa per l’inaugurazione di uno spazio aperto a vari tipi di manifestazione chiamato ’il Teatrino’. La festa sarà allietata da balli popolari, animata da Valeria e Sergio con musica dal vivo della ’Sbanda Ballet’.