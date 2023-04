Bologna, lo scontro sul 25 aprile: negozi chiusi, la Cgil con l’Anpi

Bologna, 23 aprile 2023 – Lo scontro sul 25 aprile è anche sulle aperture dei negozi. La presidente dell’Anpi di Bologna, Anna Cocchi, ha lanciato ieri l’appello a chiudere le serrande. Invito accolto dalla Cgil di Bologna.

Anna Cocchi, presidente dell’Anpi provinciale, e Michele Bulgarelli, segretario generale della Cgil di Bologna

Con una postilla: "Ricordiamo che, ai sensi delle normative vigenti e come confermato da recenti sentenze, non sussiste alcun obbligo contrattuale per i lavoratori occupati nei servizi commerciali di prestare lavoro straordinario festivo", sottolineano la segretaria Filcams Cgil Anna Maria Russo e il segretario della Camera del Lavoro metropolitana Michele Bulgarelli.

Ed è proprio il numero uno della Camera del Lavoro bolognese a ricordare "come non venga proclamato lo sciopero il 25 aprile e il primo maggio proprio per questo motivo".

La Cgil locale ribadisce di essere favorevole alla regolamentazione del 25 aprile, del Primo maggio e del 2 giugno: "Sono festività costituzionali. L’Italia è una repubblica (2 giugno) democratica (25 aprile) fondata sul lavoro (1° maggio)". Da qui, l’invito a festeggiare la Liberazione dai nazifascisti: "Ci vediamo – concludono i due sindacalisti – nelle piazze, sui sentieri partigiani, a Monte Sole, per festeggiare la Liberazione e la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza".

Parole che seguono l’invito dell’Anpi di venerdì: "Il 25 aprile è una festa antifascista, non per il profitto. Almeno una volta all’anno, è importante commemorare le donne e gli uomini che hanno dato la vita per la nostra libertà".

Non sono mancate le polemiche da parte del centrodestra e qualche appunto dei commercianti, mentre nella vicina Firenze la Filcams Cgil ha scritto al capo dello Stato Sergio Mattarella per il claim di un centro commerciale: "Lo shopping è Liberazione".