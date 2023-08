"27enne Denunciato a San Pietro in Casale per Dosi di Stupefacente" I militari della compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato un cittadino marocchino di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina. Il pusher aveva con sé circa 30 grammi di hashish e qualche grammo di cocaina.