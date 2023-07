4 Passi nel Medioevo, Evento a Crevalcore con Duelli, Musica e Gnocco Fritto

Atmosfere d’altri tempi per ‘4 passi nel Medioevo’. E’ il nome dell’evento che si tiene oggi nel parco del Castello dei Ronchi di Crevalcore, via Argini nord. Il parco è grande circa 26.000 metri quadrati ed è caratterizzato da alberi ad alto fusto. Per l’occasione è stato allestito un accampamento visitabile con scene di vita del 1300, popolato da figuranti nei panni di nobildonne, cavalieri , fanti e popolani. E ancora c’è il mercato storico, sono previsti duelli, musica medievale, gli scherzi e i giochi col giullare, la mostra di rapaci. In funzione c’è poi lo stand gastronomico, servizio bar ed al pomeriggio merenda a base di gnocco fritto. Lo stand è gestito dall’associazione crevalcorese ‘I sempar in baraca’. L’entrata è libera ed è a disposizione un ampio parcheggio gratuito davanti alla porta del castello.