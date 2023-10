Tiene in casa 520 grammi di marijuana: 66enne denunciato dai carabinieri

Fontanelice (Bologna), 13 ottobre 2023 - Conservava della marijuana in casa, scoperta dai carabinieri durante un controllo, per questo un sessantaseienne italiano, incensurato, è stato denunciato dai militari dell'Arma per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.

L'uomo, alla vista dei carabinieri, che si sono presentati alla porta per un controllo, ritenendo che all’interno dell’abitazione fosse nascosta della droga, ha ammesso le proprie responsabilità, consegnando ai militari dell'Arma la marijuana che conservava in casa, pari a circa 520 grammi, spiegando che era per uso personale.