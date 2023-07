7 milioni di euro per le imprese culturali e creative in Emilia-Romagna

Musica, spettacoli dal vivo, festival, radio e audiovisivo, ma anche moda, architettura, design e arti visive, fino all’artigianato artistico e all’editoria. Si rivolge a tutto questo il nuovo bando della Regione Emilia-Romagna, dedicato alle imprese culturali e creative (le domande potranno essere presentate sul portale Sfinge dal 19 luglio fino al 18 settembre): sono disponibili sette milioni di euro (del Fondo europeo di sviluppo regionale, Fesr).

Il contributo massimo ottenibile è di 150mila euro e i progetti dovranno essere avviati a partire dal primo gennaio del 2023, per essere conclusi entro il 30 giugno del 2025. "Vogliamo sostenere le imprese del settore culturale e creativo del territorio, in gran parte giovani e con un grande potenziale, perché investono in innovazione e in cultura – commentano gli assessori regionali allo sviluppo economico e al lavoro, Vincenzo Colla (nella foto), e alla cultura e al paesaggio, Mauro Felicori –. Denotano una grande vitalità imprenditoriale e rappresentano una importante filiera di sviluppo per creare della buona occupazione".