7 ottobre, commemorazione privata della Comunità ebraica di Bologna. “Clima d’odio crescente”

Bologna, 6 ottobre 2025 – “Il 7 ottobre ha segnato nel profondo la vita di tutti noi. Da quella data non potremo più tornare indietro".

Ma la Comunità ebraica di Bologna, che l’anno scorso “aveva aperto le porte della sinagoga alla cittadinanza e alle autorità”, quest’anno non lo farà: la commemorazione degli oltre mille civili israeliani morti durante l’attacco di Hamas nel sud del Paese “non sarà aperta al pubblico”.

La decisione arriva dopo gli incidenti di ordine pubblico dei giorni scorsi.

"La Comunità ha deciso di raccogliersi, insieme ai suoi iscritti e agli studenti israeliani, in forma privata e sommessa, conscia della difficile situazione di sicurezza esistente in città e nel paese”, recita una nota.

“Confesso la nostra profonda amarezza e senso di solitudine” dichiara il presidente della Comunità, Daniele De Paz, “di fronte al clima d’odio sempre più crescente nel paese”.

Il vicepresidente Emanuele Ottolenghi spiega: "La settimana scorsa si sono rotti gli ultimi argini della decenza. È dilagata la violenza della piazza inneggiante alla distruzione di Israele. Il tutto avallato da sindacati, leader politici nazionali e amministratori locali che, coccolando gli apologhi del terrorismo, in effetti istigano gravissimi episodi di illegalità”.

"Auspichiamo vivamente - conclude De Paz -che venga attuato il piano di pace del Presidente americano Trump, avallato dai più grandi paesi arabi e islamici, e che si possa così mettere fine alla guerra e alla sofferenza di tutti i civili che ne stanno subendo le terribili conseguenze: palestinesi ed israeliani”.