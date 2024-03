8 marzo via al corteo delle donne a Bologna: il fiume rosa invade il centro

Bologna, 8 marzo 2024 - Tantissime persone, circa duemila, si sono riunite in piazza XX Settembre per il corteo transfemminista organizzato da “Non una di meno” in occasione della festa della donna.

Corteo dell'8 marzo a Bologna, le donne si sono date appuntamento in piazza XX Settembre per dire no alla violenza

Il fiume rosa per dire no alla violenza patriarcale e per la parità di genere, è partito poco dopo le 18 per raggiungere, intorno alle 21, piazza Maggiore, ultima tappa della manifestazione. Al corteo presenti anche moltissime bandiere della Palestina per il cessate il fuoco a Gaza.

Il grande corteo transfemminista sarà monitorato dalle forze dell’ordine, per evitare disordini e per cercare di creare meno problemi possibili al traffico nelle diverse strade del centro che inevitabilmente verranno invase dalla marea rosa. Lo scorso anno a scendere in piazza erano state circa 5mila donne, unite nel sostegno alla lotta delle donne in Iran dopo l’uccisione di Masha Amini.