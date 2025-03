8 marzo, la marea fucsia di Non una di meno: un serpentone di oltre 10mila persone a Bologna

Bologna, 8 marzo 2025 - La marea fucsia di Non una di meno è partita in corteo da Porta Saragozza per lo sciopero transfemminista nella Giornata internazionale dei diritti della donna. Un serpentone di oltre diecimila persone, tra donne, uomini e bambini, è in strada per lottare contro violenza patriarcale, guerre e povertà.

Bologna oggi è “frocia e femminista” rivendicano al megafono dal furgone - appesa una bandiera della Palestina - che apre il corteo, che sfila per la “prima volta di sabato per boicottare i consumi e lottare contro un sistema patriarcale e machista”, riflettendo su quanto accaduto nel 1977. Quando, proprio in Saragozza, “un corteo del movimento femminista è stato attaccato con estrema violenza dalla polizia”.

Il torpedone per le vie del centro a Bologna

Mentre il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è in piazza Nettuno, a poca distanza dalla manifestazione, che si è radunata a Villa Cassarini due ore prima della partenza, il corteo urla “contro Stato e patriarcato”. Al fianco dei manifestanti, i consiglieri Detjon Begaj e Simona Larghetti. Avvistata anche la vicesindaca Emily Clancy.