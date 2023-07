82 nuovi dirigenti per la Sanità Pubblica, l'Azienda Usl festeggia l'aggiornamento e l'innovazione

Una parte della sanità pubblica si rinnova. L’Azienda Usl festeggia gli 82 nuovi dirigenti, che, dalla telemedicina alle case di comunità, dedicheranno esperienza e professionalità alla comunità cittadina e non solo. La riorganizzazione dimostra il costante aggiornamento, accompagnato dall’innovazione, dell’azienda. "Celebriamo il fatto che ci sono delle nuove leve, che negli anni di Covid e a posteriori, hanno tenuto alto il livello delle loro competenze – afferma Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl –. Il sistema guarda al futuro grazie a una squadra rinnovata di 82 nuovi dirigenti, con prevalenza di persone di 50 anni, di grande competenza professionale".

Il sistema si aggiorna e "si conferma in una rete con un ottimo rapporto di parità di genere – spiega l’assessore regionale Raffaele Donini –. Si tratta di un’assunzione collettiva di responsabilità sul piano anche clinico del funzionamento della macchina organizzativa. Il Covid ha formato una squadra di professionisti, che si è fatta carico delle responsabilità cliniche dei cittadini. Ma dobbiamo risolvere ciò che la pandemia ci ha lasciato, come sulla sostenibilità finanziaria".

Tra i medici, molti giovani, come Aldo Bonadies, 34 anni, direttore dello sviluppo organizzativo: "Affronteremo molte sfide, faremo i conti con l’invecchiamento della popolazione – dice –. Si stanno evolvendo i saperi, così come il progresso tecnologico, nei singoli settori patologici". "L’innovazione tecnologica è l’anima della radioterapia oncologica – racconta Elisa D’Angelo, direttore dell’unità operativa di radioterapia oncologica del Bellaria –. Al Bellaria avremo a disposizione un bisturi robotico per garantire l’optimum di cure". L’Azienda è un punto di riferimento territoriale.

