85enne muore durante passeggiata nella Valle del Sillaro

Era andato a fare una passeggiata nel verde nella Valle del Sillaro, nella frazione di Rignano Bolognese, nel comune di Monterenzio, lì a ridosso della Sp21, un 85enne italiano. La passeggiata, però, improvvisamente è diventata una tragedia. Forse per il troppo caldo o forse per un malore mentre stava camminando nella vegetazione poco prima dell’ora di pranzo l’85enne si è accasciato a terra senza più riprendere conoscenza. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo dei soccorsi del 118 arrivati prontamente dopo lessere stati avvisati della scomparsa: l’85enne, infatti, non aveva fatto rientro a a casa ed erano stati allertati i soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Lazzaro che, con un grande dispiego di uomini, lo hanno trovato poco dopo senza vita.