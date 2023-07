88enne malata terminale trovata con formiche addosso, "Indagini su presunto abbandono"

L’hanno portata al punto di primo intervento dell’Inrca di Ancona, ma dopo due notti passate in osservazione è stata trovata con addosso delle formiche. Questa la versione dei familiari di una donna di 88 anni, malata terminale, poi deceduta che hanno sporto denuncia. Ad accorgersi delle formiche sull’anziana è stata una badante, che le ha abbassato il lenzuolo. La donna avrebbe fotografato le condizioni dell’anziana e informato subito i familiari.

Dopo la denuncia della figlia della 88enne ai carabinieri di Ancona, nei giorni scorsi, sono partiti i controlli del caso, con i carabinieri del Nas che sono stati nell’Istituto nazionale di Cura e Ricerca, nella sede ospedaliera in via della Montagnola, per acquisire la documentazione della paziente e informazioni su chi fosse in turno in quei giorni del personale sanitario. Il reato ipotizzato nella denuncia, tutto da confermare, è abbandono di persona incapace. La querela ai carabinieri è stata fatta alcuni giorni dopo, a morte avvenuta dell’anziana che è spirata la sera del 12 luglio: malata terminale, era arrivata all’Inrca due giorni prima in condizioni critiche ed era stata posta in osservazione in una stanza del primo intervento a piano terra della struttura sanitaria. La figlia l’ha assistita sino alla sera dell’11 luglio, la mattina del 12 luglio era arrivata la badante che ha scoperto le formiche. L’ospedale ha provveduto a spostare la paziente e a fare una disinfestazione della stanza. Quella mattina era in turno anche il primario Antonio Cherubini, subito informato del problema. "I pazienti da noi vengono tutti seguiti, dall’inizio alla fine, non abbandoniamo nessuno – ha detto –, siamo sereni e confidiamo nelle indagini".

Sono stati disposti anche accertamenti interni e il direttore medico di presidio, Riccardo Luzi, parla di "una sola formica accertata dal personale oss che era lì presente, non sappiamo come sia finita lì, ma per ipotesi potrebbe esserci anche stata trasportata dall’esterno". L’ospedale geriatrico è a padiglioni, immerso nel verde. "Facciamo controlli periodici per gli insetti - spiega Luzi -, abbiamo una ditta incaricata, ma non abbiamo mai avuto problemi. La signora è arrivata da noi il 10 luglio, una paziente con una malattia allo stato terminale, ma è stata seguita costantemente, abbiamo tutta la documentazione informatizzata. L’assistenza non le è mai mancata".