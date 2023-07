90 anni, 90€, truffatore sfrutta fragilità di anziana sola a Bologna

Tecniche vecchie o nuove, i truffatori sono sempre in agguato, cercando vittime anziane e sole, per sfruttare le loro fragilità a proprio vantaggio. È successo l’altro pomeriggio, in via De Carolis alla Barca, dove una signora di 90 anni ha fatto entrare in casa un uomo, presentatosi come maresciallo dei carabinieri.

Il delinquente, con la scusa di effettuare dei controlli all’interno dell’appartamento della nonnina, ha frugato ovunque. Alla fine, è riuscito a racimolare circa 90 euro e monili di poco valore economico, ma di grande valore affettivo per la signora. Una volta trovato ciò che voleva, è scappato via. Erano circa le 15,30 e la signora si è accorta subito che quell’uomo, che aveva toccato a mani nude tutti i mobili della casa, non era una persona perbene. E così ha chiamato immediatamente la polizia. Malgrado la tempestività della segnalazione l’arrivo dei poliziotti quasi immediato, del truffatore non c’era già più traccia. È stata chiamata in via De Carolis la Scientifica, per verificare se le impronte lasciate dall’uomo nell’appartamento fossero già presenti in bancadati.

La zona Barca è una delle più flagellate da questo tipo di fenomeni criminali, con i truffatori che si ingegnano con tecniche ogni giorno diverse per raggirare i pensionati. L’ultima novità, quella della raccomandata: si invita la vittima a scendere per firmare, ma quando questa arriva nell’androne non trova nessun postino. Intanto, i malviventi sfruttano quel poco tempo che impiega il malcapitato a rientrare in casa per svaligiare l’appartamento.

n. t.