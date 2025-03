A 14 anni a scuola con martello e spray esilarante: nei guai

A 14 anni, era andato a scuola con un martelletto e una bomboletta di panna montata finita (ma con ancora dentro protossido d’azoto), nello zaino. I carabinieri della stazione Bologna Navile hanno denunciato alla Procura per i Minorenni uno studente di un istituto superiore in zona Corticella, per ricettazione e porto di armi od oggetti atti a offendere. I militari sono intervenuti nella scuola dopo la segnalazione arrivata dal personale scolastico, che aveva sorpreso il ragazzino, durante le lezioni, mentre stava armeggiando con il suo zaino. All’interno di quest’ultimo, invece dei libri e dei quaderni, il quattordicenne aveva nascosto un martello frangivetro, simile a quelli utilizzati per rompere i finestrini in caso di emergenza all’interno degli autobus, e la bomboletta di panna, tenuta in pressione dal particolare gas, utilizzato dai ragazzini per sballarsi. Tutto è stato sequestrato dai militari dell’Arma e dopo le formalità di rito, lo studente è stato affidato al personale scolastico che ha provveduto successivamente a informare la famiglia dell’accaduto. I militari dell’Arma del comando provinciale, proprio per prevenire condotte devianti da parte di ragazzi sempre più giovani, continuano a portare avanti nelle scuole attività educativa e controlli, concentrati in particolare negli orari di ingresso e uscita da scuola.