A 16 anni rapina disabile. E poi gli chiede un riscatto

Ruba il telefonino a un ragazzo disabile e poi tenta di ricattare lui e i genitori chiedendo del denaro: un 16enne italiano, di origine pakistane, con numerosi precedenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato, nella mattinata di ieri. Così è finito nei guai il ragazzino, di origini pakistane, ritenuto responsabile di aver rubato il telefono al giovane e aver poi cercato di estorcere dei soldi in cambio di una eventuale restituzione.

A far scattare l’allarme sono stati i genitori della vittima. Tutto ha inizio quando i poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco ricevono una denuncia da parte dei genitori della vittima, un ragazzo italiano di 21 anni con disabilità: non riuscivano a mettersi in contatto con il figlio. Anzi, in un’occasione in cui provavano a contattare il figlio, ha risposto dal suo telefono un ragazzo straniero, che diceva di essere disposto a restituire il cellulare chiedendo però in cambio 100 euro in contanti.

Gli agenti hanno deciso allora di organizzare lo scambio con un servizio di osservazione in via Ugo Bassi, all’altezza di via Nazario Sauro. I poliziotti in borghese, in costante contatto visivo con i genitori della vittima, hanno visto il soggetto prendere i soldi dai genitori, poi l’hanno visto darsela a gambe, con la chiara intenzione di non riconsegnare il telefono. Il 16enne però a quel punto è stato immediatamente bloccato dai poliziotti lì appostati ed è stato trovato in possesso del telefono cellulare, dei soldi della vittima e di una carta di credito. Carta che, dopo alcuni accertamenti, è risultata essere stata rubata quella mattina stessa a un cittadino filippino che è poi andato in Commissariato per denunciare il furto.

Nel frattempo, i genitori erano poi stati contattati dal figlio, che aveva raccontato di essere stato rapinato del cellulare e di 20 euro da un ragazzo che lo aveva strattonato e spinto contro un muro. Scena che era stata vista da una cittadina che ha prestato soccorso al ragazzo, allertando immediatamente le forze dell’ordine. Per quanto accaduto, il 16enne, con molti precedenti per furto, rapine e percosse, è stato arrestato e portato nel Centro di prima accoglienza (Cpa) di Ancona.

