A 60 anni dallo scudetto. Storie, interviste e foto: ecco il magazine rossoblù

Sessant’anni fa, l’urlo della città celebrava lo Scudetto del Bologna: era il 7 giugno 1964. I rossoblù trionfarono allo spareggio con l’Inter, all’Olimpico di Roma: 2-0 con i gol di Fogli e Nielsen.

Quello era ‘il Bologna che tremare il mondo fa’ e che ha scritto la storia del calcio, arrivando a toccare ben sette titoli italiani. Oggi, nel 2024, la città è tornata a esultare grazie ai ragazzi di Joey Saputo, che ha riportato in Champions la società. Due imprese sportive legate da un filo rossoblù.

Per festeggiare l’anniversario, giovedì 6 giugno il Resto del Carlino – in tutto il territorio bolognese e di Imola – regala ‘Sempre Bologna – Una squadra da leggenda 1964-2024’, un magazine di ben 128 pagine allegato gratuitamente al quotidiano in cui ripercorriamo l’epopea rossoblù di ieri e di oggi con foto storiche, interviste, approfondimenti.

Il magazine sarà ovviamente visibile in versione online per chi possiede l’abbonamento digitale al giornale e che potrà quindi sfogliarlo sui propri device.

Dalle origini del mito Bologna alle sue imprese europee (dagli anni Trenta all’ultima ’puntata’ in Uefa, a fine anni Novanta, con Carletto Mazzone in panchina); dal film dello spareggio del 1964 allo scandalo doping che rischiò di offuscare i trionfi rossoblù, per poi rivelarsi un bluff con cui si tentò di ostacolare la squadra.

I nostri redattori daranno voce alle famiglie dei protagonisti di allora, come Stefano Dall’Ara, il nipote del presidente a cui è intitolato lo stadio, e Mariolina Bernardini, figlia dell’indimenticabile mister dello Scudetto, Fulvio Bernardini. Interpelleremo i campioni dei decenni scorsi, dai giocatori simbolo come Beppe Signori e Gianluca Pagliuca, a gli allenatori che hanno lasciato il segno, a partire da Gigi Maifredi, profeta del calcio-champagne e Renzo Ulivieri, con la sua cooperativa del gol.

E ancora, il ‘mitico’ Renato Villa, roccioso difensore rimasto nel cuore dei tifosi, il grande Beppe Savoldi, Marco De Marchi, Tomas Locatelli e tanti altri. Attraverso articoli d’epoca, ricostruiremo la festa della città del 1964 (qui e a Roma) e mostreremo le foto della kermesse che ha accompagnato il pullman del Bologna in piazza Maggiore per celebrare il raggiungimento della Champions.

Passato e presente si fondono in un magazine dove non mancheranno statistiche e curiosità: potrete leggere approfondimenti sulla svolta impressa dal patron Saputo e dai suoi uomini chiave, analisi tecniche sul gioco spumeggiante espresso dai rossoblù nella stagione e sulle imprese che hanno coinvolto tutta la città per spingere in alto il club.

Giovedì, quindi, correte ad acquistare il Carlino: lo speciale ‘Sempre Bologna – Una squadra da leggenda 1964-2024’ vi sarà dato in omaggio. Fino alla fine, forza Bologna!