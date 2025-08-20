A 73 anni spaccia nell’alloggio Acer. Nonno-pusher finisce in manette

Spacciava cocaina a 73 anni in una casa Acer: arrestato nonno-pusher. Lunedì mattina, la Squadra Mobile della Questura è intervenuta in via Agucchi cogliendo in flagranza di spaccio l’anziano algerino, già sottoposto agli arresti domiciliari. L’operazione è scaturita a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti, che lamentavano un continuo andirivieni sospetto nel condominio. Dopo appostamenti mirati, gli agenti hanno seguito l’uomo fino a via Marzabotto, dove è stato sorpreso a cedere dosi di cocaina a due acquirenti. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare altre dosi di cocaina, per un 1,5 grammi divisi in involucri di plastica bianca termosaldati, oltre a 570 euro in contanti e un cellulare usato per i contatti con i clienti. In casa trovati tre bilancini di precisione.

"Ancora una volta devo complimentarmi e ringraziare le forze dell’ordine. Ma devo estendere il ringraziamento ai cittadini che sempre più spesso ci segnalano comportamenti illeciti, in modo che noi possiamo poi denunciarli alle forze dell’ordine – commenta il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi, che coglie l’occasione per "invitare i nostri inquilini e chiunque noti comportamenti sospetti a segnalarceli, anche attraverso l’app di Acer scaricabile sul telefono" e ricorda che "in ogni caso verrà mantenuta la riservatezza". "Non è il primo e non sarà l’ultimo caso di spazi pubblici utilizzati da spacciatori o altri criminali per portare avanti i loro affari", le parole del consigliere comunale della Lega, Matteo Di Benedetto e aggiunge che "da tempo chiediamo controlli più serrati e una gestione più efficace delle case Acer". "Non solo le case pubbliche vengono date in maggioranza agli stranieri, – dice Stefano Cavedagna, eurodeputato Fratelli d’Italia –, ma oggi si certifica un’altra volta che in alcuni casi sono impiegate per azioni illecite quali la detenzione e lo spaccio di droghe laddove eleggono la residenza per i domiciliari. È l’ennesimo flop di Lepore e del Pd sulla sicurezza. Il sindaco aumenti subito gli agenti accertatori per controllare tutte le case – incalza Cavedagna –. È necessario un controllo a tappeto. E chi viene beccato venga allontanato immediatamente. Tutti coloro che hanno condanne non possono ottenere nessuna casa. Tolleranza zero".

Sempre lunedì, il Commissariato Bolognina Pontevecchio, col personale del Reparto Prevenzione Crimine, ha eseguito in via Ferrarese un ordine di carcerazione a carico di 52enne marocchino e la sera, in via Tibaldi, l’equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine ha sequestrato un involucro con hashish di 68,78 grammi. Gli agenti della volante del Commissariato Bolognina Pontevecchio, poi, alle 3 nei pressi di via di Vincenzo hanno notato un 24enne marocchino che ha tentato di nascondere un borsello sotto un’auto: dentro c’erano tre smartphone, denunciato per ricettazione e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Il 13 agosto, invece, il personale della IV sezione della Squadra Mobile, fuori da uno stabile occupato in via Bignardi, ha assistito a una cessione di marijuana a due clienti italiani. Con il supporto del Reparto Mobile e delle unità cinofile antidroga, gli agenti hanno fatto irruzione nello stabile, abitato da una decina di persone già note per occupazione abusiva. Nella perquisizione, condotta con le unità cinofile della polizia locale, sono spuntati 172 grammi di marijuana e 114 di hashish. Denunciati i due pusher, 43 e 41 anni, entrambi italiani con precedenti e condanne.

Chiara Gabrielli