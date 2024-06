A 80 anni chiude il ladro nel terrazzo

Bologna, 9 giugno 2024 – "Questa volta gli è andata fatta male perchè hanno incrociato uno più scaltro di loro". Queste le parole di Gualtiero, l’80enne di San Lazzaro che, nella mattinata di venerdì, ha consegnato un ladro alla giustizia chiudendolo in terrazzo. A raccontarlo è la stessa vittima del truffatore che vive nella centrale via Kennedy: "Era mattina quando hanno suonato al campanello di casa spacciandosi per tecnico di una qualche società per conto della quale dovevano controllare i contatori dell’acqua. Sono, dunque, sceso al piano terra e ho visto un giovane, effettivamente con abbigliamento tecnico, che mi ha mostrato un cartellino, poi risultato falso. Pensando fosse un vero ‘controllore’ - prosegue Gualtiero - l’ho fatto salire in casa, ma dopo poco mi sono reso conto che qualcosa non andava. Il soggetto ha iniziato a puntare il telefono verso i termosifoni. Mi è parso da subito strano. Che ci fa con il termosifone, ma soprattutto con un telefonino? Io ho lavorato in questo settore per tutta la vita. Difficile fregarmi su queste cose".

Quando l’80enne ha chiesto al malintenzionato il motivo di questa tecnica insolita il finto tecnico ha risposto: "A causa dell’alluvione i termo sono intasati e noi lo rileviamo così". "Che razza di assurdità - prosegue il pensionato. Ho capito subito che era un ladro, ma l’ho assecondato. L’ho portato in giro per l’appartamento, poi, dicendogli che c’era un altro apparecchio che doveva contrallare in terrazzo l’ho fatto andare sul balcone. Mentre era fuori ho chiuso la cancellata di ferro. Bloccandolo. Siamo al terzo piano, non poteva scappare". Il ladro ha iniziato ad urlare e dimenarsi, distruggendo la tenda parasole e colpendo con calci e pugni la cancellata metallica.

"Pochi secondi dopo, mentre mi accingevo a chiamare il 112, hanno suonato al portone di casa. A quell’ora solitamente arriva mia sorella. Quando ho aperto l’uscio però c’era una complice del primo uomo - racconta Gualtiero -. Mi ha sbattuto con violenza contro il muro e ha provato a strapparmi il mazzo di chiavi che avevo in mano, immagino per liberare il compare. Poco dopo sentendo il trambusto è, poi, arrivato il terzo complice urlando di calmare le acque e di lasciarli andare. Due vicini sono arrivati in mio soccorso e, minuti dopo, anche i carabinieri". Nella colluttazione la donna e il secondo uomo sono riusciti a darsi alla fuga per le vie limitrofe. I militari hanno, dunque, recuperato il malvivente che l’80enne aveva chiuso in terrazzo e lo hanno portato in caserma. Qui è stato identificato e denunciato per truffa, reato per cui ha una lunga lista di precedenti.