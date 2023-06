A 84 anni dona mezza pensione agli alluvionati

All’ età di 84 anni, questa signora, ha donato metà della propria pensione del mese scorso alle popolazioni colpite dall’alluvione. Per lei è un sacrificio, perchè togliere 500 euro da una pensione non è semplice e indolore. È una goccia nel mare se guardiamo ai danni per miliardi causati dall’acqua assassina, ma è un tesoro immenso se pensiamo al gesto di questa signora. È un esempio di solidarietà che stringe il cuore, è un episodio singolo che ci fa capire come l’Italia non sia sempre un Paese distratto ed egoista come pensano alcuni. Gesti come questi sono più diffusi di quanto pensiamo e almeno in questa occasione vale la pena di farlo sapere. Brava signora Rosa Bianca, il suo slancio sia da esempio. La sottoscrizione lanciata dal nostro gruppo editoriale intanto va avanti e ieri mattina ammontava a 357 mila euro. Hanno aderito privati cittadini, imprese, associazioni, società sportive di ogni disciplina, Vasco Rossi con il ricavato di uno dei concerti di questi giorni, tutti insieme appassionatamente. Senza contare le iniziative singole che hanno contribuito con attrezzature e aiuti di ogni genere. E domani sera via al concerto con 23 artisti sul palco delle ex Caserme rosse organizzato, sempre per raccolta fondi, da Qn- Il Resto del Carlino con Unipol Arena, Lavoropiù, con la collaborazione di altre imprese e con il patrocinio del Comune di Bologna e di Regione Emilia Romagna.

