A 92 anni sgozza la moglie. Poi si butta dalla finestra e muore

E’ una tragedia che trova risposta solo nella disperazione e nella solitudine umana, quella interiore quella che si è consumata ieri pomeriggio a Castefranco Emilia, nel modenese. Qui, in una palazzina in pieno centro storico, un uomo di 92 anni ha sgozzato la moglie 88enne per poi togliersi a sua volta la vita, lanciandosi dal secondo piano dell’edificio. A dare l’allarme sono stati i residenti, dopo aver visto l’uomo, Enzo Manzini , conosciuto calzolaio modenese ora in pensione, lanciarsi nel vuoto. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno subito capito che l’anziano aveva commesso un gesto estremo ma l’orrore, dentro casa, inizialmente non era stato scoperto. Poco tempo dopo i militari sono quindi entrati nell’abitazione dei coniugi, al piano terra e qui hanno fatto la macabra scoperta: il corpo privo di vita della 88enne Maria Capitati adagiato sul divano, con un evidente e profondo taglio sulla gola. Pare che la donna fosse affetta da Alzheimer: Manzini aveva confidato a qualche amico come la gestione della moglie fosse sempre più difficile. Il figlio delle vittime, alla notizia della tragedia, ha accusato un malore. Sul posto, ieri, anche il sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano. "La nostra comunità è profondamente scossa dalla tragedia avvenuta oggi".

Valentina Reggiani