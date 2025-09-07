Tortellini bolognesi ma con carne halal, la sorpresa: “Metà dei clienti non sono islamici”

Bologna, 7 settembre 2025 – Tortellini dove la pasta fresca avvolge la carne halal. Oppure crescentine fritte ripiene di pastrami e taglieri di salumi e formaggi accessibili a tutti. Anche a chi non mangia il maiale.

C’è spesso la fila fuori da ‘Brodellini’, "bottega artigianale emiliana 100% halal" che ha aperto in primavera in via Fioravanti, a Bologna. Nel cuore della Bolognina, a dire il vero, quartieri multietnico della città. La coda però non è formata solo da cittadini musulmani, desiderosi di provare l’halal abbinata alle pietanze che hanno reso la tradizione gastronomica emiliana un pilastro nel mondo, ma da bolognesi doc, turisti, coppie, curiosi.

"Tutto è nato per offrire un menù diverso, accessibile anche alle seconde generazioni, ma siamo rimasti molto sorpresi: più del 50% dei clienti è formato da visitatori, bolognesi, giovani coppie, gruppi con amici musulmani", racconta uno dei cinque fratelli (nati in Italia e di origini siriane) che gestiscono la bottega alle porte del centro.

Carne halal, cioè un tipo di carne che rispetta diverse norme e tradizioni islamiche e proviene da animali considerati non proibiti dalla religione, come bovini e ovini, ma non dal maiale.

Lesa maestà, grida già qualcuno di fronte all’abbinamento con la ‘sacra’ sfoglia. Ancora di più se da qualche settimana a Bologna impazza la polemica sull’halal servita nelle mense scolastiche (sperimentazione in realtà partita da anni), con tanto di proteste e raccolte firme. Eppure la contaminazione gastronomica (e culturale) sulle tavole dei bolognesi non è una novità: dal sushi con squacquerone e mortadella ai ramen sempre più gettonati, fino a proposte vietnamiti, eritree, libanesi.

Tortellini ripieni di carne halal: una curiosità che sta attirando numerosi clienti (Fonte Instagram)

"Il nostro non è un ristorante, ma una piccola bottega di take away che abbiamo attivato dopo attività di ricerca e studio – continua uno dei titolari –. In tanti ristoranti c’è già l’opzione per chi preferisce il menu halal: penso a Como o a Firenze, dove si serve la ‘Fiorentina halal’".

Per ‘Brodellini’ l’importante è che "l’idea cresca": "Il sogno è di vedere un domani esperienze come la nostra in altre parti d’Italia". E a chi avanza critiche, dalla tortellineria halal rispondono: "Oggi se ne parla più che altro per moda, ma le critiche non solo sono ben accette: ci aiutano a capire e migliorare".

"Non penso che parliamo di qualcosa di scandaloso e nemmeno di così innovativo – chiude il gestore del locale –. E non è molto diverso da un menù vegetariano". L’esempio principale è quello della pasta fresca abbinata questa volta alla soia: "Capisco quando si parla di tradizione, perché a volte qualcuno cerca di estremizzare i concetti, ma io penso che sia anche una possibilità per lo Stato di esplorare nuovi mercati".