A Booming tra Gen Z e voglia di performance

Col naso all’insu, si vedrà un artista, Giulio Boccardi, 26 anni, sospeso per 4 giorni tra terra e cielo, su un’alta colonna con schermi che riproducono catastrofi ambientali nei video di Leonardo Panizza. Coi piedi per terra si guarderanno le gesta di Zoujie Li, artista cinese ugualmente classe 1997, che, identificandosi con una lumaca che lotta per respirare sotto il peso del suo guscio, muovendosi nella claustrofobia urbana di Shangai, cammina con la sua chiocciolona tra le gallerie di Booming, il contemporary art show al binario centrale del Dumbo dall’1 al 4 febbraio. Ma il pubblico potrà anche avventurarsi all’interno di un progetto esteso come ’Nature Artificiali’, un ammasso di bozzoli che rimandano a una natura innaturale.

C’è davvero aria di azioni artistiche, come negli anni Settanta, in questo Booming che sceglie come parola manifesto ’Adesso’ e decide di valorizzare la Generazione Z, nata dopo il 1995, che è in pratica quella parte di popolazione che ha riportato in vita la manifestazione pubblica come dimostrazione della propria presenza, cornice forte sui temi più scottanti del momento. Ecco quindi che la Gen Z è quest’anno la vera protagonista dell’Art Show bolognese – dove la generazione si allarga e parte dal 1990 – che le dedica un calendario scaturito da una open call anche internazionale molto partecipata, da cui sono stati selezionati 13 progetti. Ma non solo, partendo da questa forte vocazione generazionale, ha ridotto la partecipazione delle gallerie dalle 30 dello scorso anno alle 23 di questo 2024, "perché non tutti i progetti presentati azzardavano abbastanza", come spiega Simona Gavioli, fondatrice e direttrice artistica della kermesse ormai divenuta un pacifico contraltare dell’Arte Fiera ’madre’ che quest’anno compie 50 anni. Quindi Gavioli, affiancata da Doc Creativity, ha chiesto alle gallerie di esporre almeno una o un artista o di collaborare con almeno una curatrice o un curatore di quella fascia d’età "per intercettare ciò che accade lontano dai percorsi più battuti e calcificati, attirare idee e visioni nuove , provenienti dalle latitudini più remote o nascoste e facilitare il loro incontro". Insomma, "20 e qualcosa" è il nuovo "30 e qualcosa", che un tempo si considerava l’età dei ’giovani’ artisti. Oggi, i cosiddetti ’giovani’ lo sono molto di più anche in Italia, e forse proprio perché sono tornati a far politica, a modo loro, però, anche con l’arte. O semplicemente perché la società è in emergenza più che mai.

"Questa è la cifra identitaria della Gen Z – sottolinea Gavioli – che è tornata a fare quelle cose che si facevano negli anni Settanta, le manifestazioni e le performance, e di cui Bologna conserva una preziosa memoria". Quindi ecco al primo piano del binario una bella rappresentanza, da Candy Snake Gallery a Mancaspazio, da Spazio Unimedia a Cellar Contemporary e Studio d’arte Raffaelli e tanti progetti speciali, frutto di un’accurata selezione.