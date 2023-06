A Ca’ la Ghironda la commedia brillante con il gruppo I Roncati

Primo appuntamento, stasera nell’area esterna di Cà la Ghironda, per la Festa della Ronca: musica, gastronomia, mercatini, mini luna park, balli e anche teatro. Stasera infatti negli spazi del museo d’arte contemporanea di via Leonardo da Vinci la compagnia teatrale I Roncati (foto) alle 21 porterà in scena la commedia brillante ‘Via col mento’, testo di Valerio Piramo e regia di Mariuccia Squintani. Biglietti in prevendita alla tabaccheria e alla farmacia del borgo di Ponte Ronca, che in viale Bortolotti da oggi alle 18,30 apre il suo punto di ristoro a base di crescentine e tigelle. Domani alle 17 l’apertura del mini Luna park d via Giotto e i mercatini lungo il viale della stazione. Serata in musica con il concerto rock dei Jackass Flats. Domenica poi la festa continua dalle 10 alle 24 con i mercatini, gli stand gastronomici e lo spezio per i giochi rivolti ai bambini con tanto di spettacolo di magia affidato al Mago Radicchio. A seguire musica live con il trio Fantarmonia e la sera lo spettacolo di ballo con i Somnium ballett.