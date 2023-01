A caccia di figurine dal mondo

Torna oggi all’Estragon Figucon 2023, l’appuntamento dedicato a tutte le figurine del mondo, alla decima edizione. A partire dalle 10.30, saranno presenti oltre 40 espositori da tutta Italia all’evento più atteso dagli appassionati e collezionisti di figurine di tutta Europa. Nel corso della giornata sarà possibile trovare album, figurine sfuse, rookie, card, mentre l’area scambi raddoppia, rispetto alle edizioni precedenti, l’area Free zone per scambiare liberamente le figurine tra collezionisti e il Punto Figurine. Torna anche l’area Subbuteo, in collaborazione con i campioni d’Europa Bologna Tigers. Fra le novità, l’area games realizzata in collaborazione con ABC Cards & Games, compresa un’area demo per giocare con le card di Pokémon e Magic-The Gathering. Nell’adiacente Bar della Figurina, invece, oltre al Giangiquiz condotto da Gianluca Roncato e dall’attrice Valentina Neri, troveremo Paolo Mengoli, protagonista di tante figurine negli anni ‘60 e ‘70, portiere della Nazionale Cantanti.

Alle 12, assieme a Giordano Sangiorgi del Mei con il cantante presenta le figurine realizzate con il Mei di icone della musica come Secondo Casadei, Ivan Graziani, Rino Gaetano, Francesco Di Giacomo e Fred Buscaglione (foto). Da non dimenticare la collaborazione tra Figurine Forever ed Amnesty International che quest’anno porterà alla presentazione della figurina solidale Fumetto Card #32 in memoria di Sahar Khodayari, alla presenza della fumettista Chiara Raimondi. Questa edizione di Figucon, che cade esattamente nel giorno del suo compleanno, è dedicato alla memoria di Carlo Castellani, bomber dell’Empoli Calcio, deportato ed ucciso a Mathausen.