A caccia di quei vinili per veri appassionati

"Siamo noi, siamo in tanti Ci nascondiamo di notte Per paura degli automobilisti, dei linotipisti Siamo i gatti neri, siamo pessimisti Siamo i cattivi pensieri E non abbiamo da mangiare Com’è profondo il mare". Possono bastare poche parole a far riaffiorare ricordi indelebili nella mente di tanti, quando si parla della poesia di Lucio Dalla. E allora ecco che i dischi più iconici ’tornano a galla’ in una ristampa in vinile, a tiratura limitata. Buon compleanno Lucio: per festeggiare l’80esimo anniversario dalla nascita dell’indimenticato artista, arriva un’iniziativa speciale targata Sony Music, pronto a far felici i fan e non solo.

Venerdì è in programma l’uscita delle ristampe dei vinili, in edizione limitata (appena 500 copie) e in versione inedita (colorate e ‘picture disc’), di alcuni degli album che hanno fatto la storia della musica italiana: da 1983, che 40 anni fa raggiunse il primo posto nella classifica delle vendite, in vinile colorato splatter e audio rimasterizzato a 24Bit192kHz dai nastri originali, a Come è profondo il mare, capolavoro in vinile picture disc. E poi ancora Il giorno che aveva cinque teste, disco ricco di tematiche sociali e di sonorità sperimentali scritto insieme al poeta Roberto Roversi, in vinile splatter e audio rimasterizzato a 24Bit192kHz dai nastri originali, e Mon Amour Non sai cos’è, 45 giri contenente il brano mai pubblicato in Italia Mon Amour, proposto per la prima volta in questa occasione in versione vinile rosso trasparente.

Oggetti da collezione più unici che rari, che sono pronti a far sorridere gli appassionati (il pre-order è già disponibile online). Non solo: le opere saranno anche valorizzate per l’ascolto digitale, e così a partire da venerdì e durante il corso dell’anno, la discografia verrà resa disponibile in ‘audio spaziale’ con Dolby Atmos su Apple Music. Insieme a Dalla, sarà celebrato anche il mito di Lucio Battisti, nato pochissime ore di distanza dal primo, il 5 marzo 1943: verranno così ristampati anche Cosa succederà alla ragazza, Don Giovanni, La sposa occidentale, L’apparenza, Emozioni, Superbattisti e Una donna per amico.

Francesco Moroni