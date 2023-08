A caccia di stelle Osservazione guidata del cielo

A caccia di stelle cadenti con la guida degli astrofili bolognesi e il ristoro dei produttori locali stasera dalle 19,30 a San Lorenzo in Collina di Monte San Pietro. Vocazione naturale per l’antica pieve, collocata in posizione suggestiva in cima ad un colle che si raggiunge a piedi da via Predosa di Zola o in auto percorrendo al termine lo scenografico viale di cipressi. L’iniziativa è dell’associazione culturale San Lorenzo che riunisce cittadini ed attività economiche e ricettive: trattorie, aziende agricole, agriturismi e ristoranti presso i quali sarà possibile prenotare la cena. La prenotazione si fa alla email: [email protected] e la serata inizia con un aperitivo di benvenuto offerto dalle aziende agricole della zona. Col favore del buio gli astrofili condurranno l’osservazione guidata del cielo, ed è quindi consigliabile fornirsi di un panno per stare comodi sul prato. Mentre la sera seguente, sabato, sarà al campo sportivo di Montepastore col tradizionale appuntamento con i Calici di stelle, insieme all’associazione italiana sommelier.