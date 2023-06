A caccia di un saldatore per mansioni in officina

Cercasi saldatoretrice a Granarolo dell’Emilia. La figura dovrà occuparsi nel reparto produttivo dello stabilimento di saldatura di profilati e semilavorati in lamiera inox e acciaio zincato. Lavorerà in officina per saldatura telai e carpenterie CTA (Centrali trattamento aria). Si richiede conoscenza saldatura MIGMAG. Gradito patentino di abilitazione. Si richiede inoltre esperienza nella mansione specifica, in particolare saldature di acciaio, acciaio inox, lettura del disegno meccanico e conoscenza della simbologia di saldatura. Orario: full time. Contratto: Confapi- Tempo Indeterminato. L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso. Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante ‘Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.