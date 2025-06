A Calcara la storia di Emanuele. Teatro civile contro la droga

Approda oggi sul palco del teatro di Calcara lo spettacolo ’Lasciami volare’: opera liberamente ispirata alla storia di Emanuele Ghidini, il sedicenne di Gavardo nel bresciano che nel 2013 si gettò nel fiume e morì in conseguenza dell’assunzione di una pasticca di Lsd. Alle 15, su iniziativa della parrocchia di Crespellano e facendo seguito ad una serie di incontri che il papà Gianpietro ha avuto nei mesi scorsi con alcune classi delle scuola medie di Bazzano, Monteveglio e Crespellano, va in scena l’iniziativa della Fondazione Pesciolino Rosso con l’obiettivo di utilizzare la magia e la forza comunicativa del teatro per arrivare al cuore di ragazzi e genitori per sensibilizzarli sui temi di stretta attualità. Ingresso gratuito allo spettacolo di Mauro Mandolini con Federico Inganni.