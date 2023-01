"A Capodanno taxi introvabili Ho avuto paura"

"Durante il percorso per casa mia ho raccontato la mia disavventura all’autista. Il quale mi ha detto che di notte i taxi non prendono corse per il centro città, soprattutto per Piazza Roosevelt e dintorni, perchè non sono più luoghi sicuri". Apre alcune riflessioni il racconto della signora Anna Maria Patacchia, che ha scritto al Carlino per parlare della sua disavventura: nella notte di Capodanno non è riuscita a trovare un taxi per tornare a casa. E il giorno dopo, sempre a bordo di un taxi, ha avuto da un tassista una personale interpretazione del problema. "Dopo aver assistito ad un bellissimo concerto al teatro Manzoni, mi sono recata a casa di una mia parente, in Piazza Roosevelt, per brindare insieme ad alcune amiche". Una bellissima serata, poi le chiamate per tornare a casa ai centralini del taxi. Niente. "Sia io che la mia parente abbiamo tentato per più di un’ora e finalmente, quando è stato possibile accedere al servizio di richiesta di taxi immediato, mi sono precipitata in ascensore e all’uscita dal palazzo. Ovviamente neppure l’ombra di taxi, ma una folla di ragazzi, ragazze e di tutto e di più, petardi, botti indescrivibili, facce stravolte e non certo raccomandabili". Una volta rientrata, altre telefonate. "Mi sono raccomandata alle centraliniste, data la mia età, di trovarmi un taxi. Cosa che loro hanno provato a fare, ma purtroppo arrivava sempre lo stesso messaggio: non c’erano taxi".

Infine l’ultimo tentativo, senza successo, di raggiungere un posteggio dei taxi. Quindi la notte passata a casa dell’amica, e la mattina dopo l’amara chiacchierata. "In piazza Roosvelt, di fianco alla Questura, non ho visto in tutte le ore che andavo fuori e dentro né un poliziotto, nè un vigile urbano, né un carabiniere, neppure a cercarli con il lanternino. Non ditemi che dovevo stare a casa mia – conclude –, perché ho sempre passato il Capodanno in piazza Roosevelt. Oggi però Bologna non è più una città sicura, per nessuno, né giovani, né per anziani".