A Carnevale ogni schermo vale. O no?

Gennasi

CARRI ALLEGORICI

In via eccezionale, l’edizione numero 150 dello storico carnevale di San Giovanni in Persiceto si articola in tre sfilate: domenica scorsa, domenica prossima e domenica 18. Punture di Spillo.

IL SUCCESSO

Non potevano essere che cinquantamila i visitatori della cinquantesima replica di Arte Fiera. Meglio la Città 50 di quell’altra.

STADIO & STADIO

Sempre più lunghi i tempi del restyling del Dall’Ara e della costruzione di un impianto provvisorio in area Fico. Parola del sindaco Lepore, che conta di indire il bando di gara per entrambe le opere entro marzo. Tanto per intendersi: le prime bozze ufficiali della ristrutturazione dell’ex Littoriale, in capo a Comune e Bologna, risalgono a otto anni fa. Ah, se il presidente rossoblù l’avesse Saputo…

LA FESTA DELL’UNITÀ

Pier Luigi Bersani sarà il testimonial della prossima kermesse del Pd, la prima post Parco Nord. "Siam mica qui a pettinare il friggione", pare abbia detto ai suoi per galvanizzarli.

AZIONE

Il fresco ex segretario cittadino, Andrea Forlani, così commenta il proprio commissariamento: "Ci cacciano per motivi di linea politica. Un metodo che ricorda le purghe staliniane". A Mosca non hanno affatto gradito.

AL MARCONI

Nella classifica nazionale stilata da Assaeroporti, nel 2023 lo scalo di Borgo Panigale si è confermato al settimo posto, con oltre dieci milioni di passeggeri, scavalcando Milano Linate. Bulagna l’è un gran Bulagna.

FALSO ALLARME

Sospetto pacco bomba qualche pomeriggio fa davanti all’Ufficio immigrazione della Questura, in via Bovi Campeggi. La scatola conteneva piatti e tegami. Stavolta il diavolo ha fatto le pentole e anche i coperchi.