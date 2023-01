’A casa bambola!’: alle Moline va in scena la scelta delle donne

di Amalia Apicella

È uno spettacolo che ruota intorno ai diritti negati della donna, alle perversioni della cultura e del patriarcato. E che va oltre il femminismo. ‘A casa bambola!’ della compagnia riminese quotidianacom, composta da Roberto Scappin e Paola Vannoni, è ispirato alla celebre ‘Casa di bambola’ di Henrik Ibsen.

In scena da stasera al 22 gennaio al Teatro delle Moline (via delle Moline 1 b). Martedì, giovedì, venerdì e sabato alle 21; mercoledì alle 19; domenica alle 18,30.

Venerdì 13, invece, la compagnia presenterà il libro sulla trilogia Tutto è bene quel che finisce (Titivillus), sempre al Teatro delle Moline, insieme a Laura Gemini e al critico teatrale Massimo Marino.

Vannoni, cosa cambia rispetto al testo di Ibsen?

"Abbiamo preso da Ibsen il tema centrale, l’emancipazione femminile, e alcune tracce del terzo atto, quando Nora, la protagonista, con determinazione sceglie e decide di lasciare il marito. L’atto in cui, a differenza dei primi due, la maggioranza degli spettatori nei primi decenni del Novecento è rimasta sbalordita e sorda. Lo sappiamo perché abbiamo intercettato una recensione di Antonio Gramsci. E crediamo che il tema sia ancora oggi centrale, purtroppo: rappresentiamo la difficoltà dell’uomo di percepire o non voler vedere determinati segnali di disagio femminile".

Pensa che il pubblico, a distanza di cent’anni, "vibrerà con l’anima di Nora", come scrisse Gramsci nel 1917?

"Non so se ci siano elementi per vibrare, forse più per vivere con i nostri occhi il dramma della coppia. Mettiamo un po’ in ridicolo i due ruoli determinati. E creiamo una situazione molto intima, fatta di sussurri e di pensiero".

Perché, secondo lei, questo testo è ancora attuale?

"Le donne hanno un’energia, una capacità e una volontà enorme. Ma hanno deciso di assecondare la mentalità maschile. Per non parlare del fatto estetico. Stiamo andando indietro, le lotte fatte negli anni passati sembrano quasi inutili in questo momento".

C’entrano le "asimmetrie discriminanti della fede"?

"Siamo in un Paese molto cattolico, in cui la figura femminile subisce un certo tipo di condizionamento e la donna si trova di fronte alla necessità di fare scelte che vanno contro un credo legittimo dal quale, però, si deve districare. E deve scegliere: dare un senso alla propria vita o sacrificarsi? Per il marito di Nora lei ha dei ‘doveri sacri’. Ma lei risponde: ‘Ne ho altri non meno sacri, quelli verso me stessa’".

Insomma è uno spettacolo femminista?

"Definirlo femminista sarebbe limitante. Credo che mettere a fuoco e valorizzare i diritti della donna possa essere un beneficio anche per l’uomo. Non vedo la necessità di etichettarlo come ’spettacolo femminista’: non è sempre tutto a fuoco...".