A Casa Frabboni le avventure sul ghiaccio

Domani, alle 21, al Museo Casa Frabboni arriva lo spettacolo ‘Circolo Popolare Artico: avventure su un’isola di ghiaccio’. Ingresso libero per la pièce nata da un’idea de Gli Omini con Francesco Rotelli e Luca Zacchini e gli animali polari di Eleonora Spezi. Un tricheco, un gallo, un orso, due inuit e un pugno di uomini in fuga dalla civiltà. Sono questi gli improbabili protagonisti del Circolo Popolare Artico, personaggi dall’animo tutt’altro che eroico, ma capaci di sopravvivere grazie ad un vero senso di comunità. Dopo tre episodi di vertigine polare, tre spettacoli tratti dalla saga artica dell’antropologo e scrittore danese Jørn Riel, gli Omini tornano in questa terra incontaminata, tra nevi inospitali e ghiacci perenni, per parlare, questa volta, anche ai più piccoli.