Serate di laboratorio di cucina per adulti con sfida e invito a cena con lo chef Demis Aleotti che regalerà due serate molto speciali in cui verranno preparati e poi gustati antipasto, primo piatto, secondo e dolce. Si prevede l’iscrizione in coppie di tutti i tipi, mamme e figli grandi, marito e moglie, amiche e amici, suocere e nuore, insomma...coppie senza limiti di formazione.

Nel primo appuntamento un membro della coppia preparerà nel pomeriggio e inviterà l’altro membro a degustare il prodotto, nel secondo appuntamento si invertiranno le parti. Quindi laboratorio e degustazione.

Il 20 e 27 febbraio dalle 16 laboratorio di preparazione, alle 19 circa la degustazione. Il 20 febbraio antipasto e primo piatto; il

27 secondo e dolce.

Presso Centro socio culturale, Primo piano, Viale Caduti di via Fani 302.