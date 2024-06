A che ora chiudono le strade per il Tour de France a Bologna

Bologna, 29 giugno 2024 – Grande attesa per il passaggio del Tour de France in Emilia Romagna e a Bologna. Per la prima volta infatti, la più grande corsa a tappe maschile di ciclismo professionistico su strada attraverserà alcune città della regione. Quando? Domani, domenica 30 giugno, in occasione della seconda tappa Cesenatico-Bologna, percorrendo ben 200 chilometri. Ma quali strade sono chiuse per il Tour de France in città? E quali i divieti di sosta?

I percorso del Tour de France a Bologna: strade chiuse e cambiamenti della circolazione

Innanzitutto tutte le strade che saranno attraversate dal percorso saranno oggetto di chiusura e di divieto di sosta (compresi i primi 20 metri delle vie laterali), con orari diversi in particolare tra: il percorso di ingresso in città fino a porta Maggiore, il circuito che verrà ripetuto due volte e la zona di arrivo in Irnerio. Da tenere a mente che domenica 30 alcune sigle hanno annunciato anche lo sciopero dei vigili e che tra le 7 e le 19 di domenica 30 saranno spente tutte le telecamere della Ztl in centro e sulle preferenziali.

Le vie interessate dai divieti di sosta e divieto transito a Bologna

Via Alberto Mario divieto di transito dalle 13 alle 17 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via della Battaglia divieto di transito dalle 13 alle 17 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via Cardinale de Albornoz divieto di transito dalle 13 alle 17 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via Benedetto Marcello divieto di transito dalle 13 alle 17 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via Torino divieto di transito dalle 13 alle 17 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via Po divieto di transito dalle 13 alle 17 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via Emilia Levante divieto di transito dalle 13 alle 17 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via Mazzini divieto di transito dalle 13 alle 17 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Viale Carducci – semicarreggiata interna divieto di transito dalle 6 alle 18:30 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Viale Ercolani - semicarreggiata interna divieto di transito dalle 6 alle 18:30 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Viale Filopanti – semicarreggiata interna divieto di transito dalle 6 alle 18:30 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via Irnerio – da Porta San Donato ad Alessandrini divieto di transito dalle 6 alle 22 il 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 22 del 30 giugno

Via Irnerio – da Alessandrini a Indipendenza divieto di transito dalle 20 del 29 giugno alle 22 del 30 giugno divieto di sosta dalle 12 del 29 giugno alle 22 del 30 giugno

Via del Pallone divieto di transito dalle 20 del 29 giugno alle 22 del 30 giugno divieto di sosta dalle 12 del 29 giugno alle 22 del 30 giugno

Piazza Otto Agosto divieto di transito dalle 20 del 29 giugno alle 22 del 30 giugno divieto di sosta dalle 12 del 29 giugno alle 22 del 30 giugno

Via Indipendenza – da Irnernio a Rizzoli divieto di transito dalle 6 del 30 giugno alle 22 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 22 del 30 giugno

Via Indipendenza – da Irnerio a Piazza XX Settembre divieto di transito dalle 13 alle 22 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 22 del 30 giugno

Via del Mille divieto di transito dalle 10 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Piazza dei Martiri della Libertà 1943-1945 divieto di transito dalle 13 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via Marconi divieto di transito dalle 13 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Piazza Malpighi divieto di transito dalle 10 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via Sant’Isaia divieto di transito dalle 13 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via Andrea Costa – Piazza Porta Sant’Isaia a via Bandiera divieto di transito dalle 13 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via de Cubertin divieto di transito dalle 13 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via Curiel – da Irma Bandiera a de Cubertin divieto di transito dalle 13 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Via San Luca divieto di transito dalle 6 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 12 del 29 giugno alle 20 del 30 giugno

Largo Nasalli Rocca divieto di transito dalle 6 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 12 del 29 giugno alle 20 del 30 giugno

Via Monte Albano divieto di transito dalle 6 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 12 del 29 giugno alle 20 del 30 giugno

Via di Casaglia divieto di transito dalle 13 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Viale Aldini – semicarreggiata interna divieto di transito dalle 13 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Viale Antonio Aldini – semicarreggiata esterna divieto di transito dalle 15 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Viale Panzacchi – semicarreggiata interna divieto di transito dalle 13 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Viale Panzacchi – semicarreggiata esterna divieto di transito dalle 15 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Viale Gozzadini – semicarreggiata interna divieto di transito dalle 13 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

Viale Gozzadini – semicarreggiata esterna divieto di transito dalle 15 alle 18:30 del 30 giugno divieto di sosta dalle 14 del 29 giugno alle 19 del 30 giugno

La tabella

Le strade interessate del percorso di ingresso in città, fino all'inizio del doppio circuito, saranno chiuse al traffico dalle 13 alle 17 di domenica 30 giugno e sono:

via Alberto Mario rotonda Orsola Mezzini via della Battaglia via Card. Gil Alvarez Carrillo de Albornoz via Benedetto Marcello via Torino rotonda Caduti Italiani in Missione di Pace via Po via Emilia Levante via Giuseppe Mazzini piazza di Porta Maggiore

La tappa 2 del Tour de France: il percorso da Cesenatico a Bologna

Tutte le strade del percorso cittadino saranno chiuse dalle 13 alle 18.30 di domenica 30 giugno e sono:

via Irnerio via Mille via Marconi Piazza Malpighi, via Sant’Isaia via Andrea Costa via Irma Bandiera via San Luca via Monte Albano via Casaglia via Saragozza fuori porta

Dalle 6 alle 18.30 del 30 giugno sono invece chiuse:

viale Giosuè Carducci (semicarreggiata viale interno), piazza di Porta Maggiore (semicarreggiata viale interno), viale Giambattista Ercolani (semicarreggiata viale interno), piazza di Porta San Vitale (semicarreggiata viale interno), viale Quirico Filopanti (semicarreggiata viale interno), piazza di Porta San Donato (semicarreggiata viale interno).

I viali esterni “sud” (tra porta San Mamolo e Porta Santo Stefano) rimarranno invece aperti fino alle 15

Su tutte le vie coinvolte dal percorso è disposto il divieto di sosta (anche per le biciclette) con rimozione forzata per garantire la sicurezza dei ciclisti e delle persone che assisteranno alla corsa a bordo strada, a partire dalle 14 di sabato 29 giugno fino al termine della manifestazione, quindi indicativamente fino alle 18.30 di domenica 30 giugno.