A ciascuno il suo sport. Prove e corsi per tutti

Rinasce la Festa dello Sport di Granarolo e torna ad animare le strade e le piazze dopo lo stop degli anni della pandemia. Quest’anno, l’edizione 2023 di Granarolo in Festa avrà come prologo proprio la Festa dello Sport e la Sfilata degli sportivi che farà da ideale ponte tra le due feste nella serata di sabato 7 ottobre. A partire dalle ore 15.30 del sabato al Parco della Resistenza le associazioni dello sport daranno vita a un vero e proprio Villaggio dello Sport con tantissime esibizioni, lezioni aperte e promozione delle proprie attività, per incontrare tutti coloro che ancora non praticano uno sport o che vogliono saperne di più sull’offerta di discipline e corsi che si può trovare a Granarolo.

Solo per fare qualche esempio, lo spettacolo dello sport vedrà esibizioni di pattinaggio artistico, gare di tiri a canestro e 3vs3, esibizioni di ginnastica artistica, attività di base per piccoli calciatori, tornei di bocce, esibizioni di pole dance, laboratori per bambini di difesa personale e karate per adulti. Poi, alle 19, via alla Sfilata lungo le vie del centro, accompagnati dalle note della Banda giovanile di Budrio.