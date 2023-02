A ciascuno la sua maschera fatta con materiali riciclati

Secondo appuntamento, sabato prossimo alla Casa della conoscenza di Casalecchio, per i laboratori gratuiti di creazione delle maschere e degli abiti destinati ad essere indossati per la sfilata del Carnevale dei Bambini in programma il 12 febbraio nel centro della cittadina sul Reno.

"La ripartenza dopo il Covid ha visto un’ampia e attiva partecipazione di bambini, bambine insieme ai loro genitori che insieme alle volontarie delle organizzazioni curatrici del laboratorio, hanno realizzato originali maschere di animali domestici, della savana o rivisitati in chiave fantastica, e personaggi come Super Mario – racconta Chiara Casoni di Casalecchio Insieme –. Ad esse sono stati abbinati vestiti di carnevale realizzati con stoffe e materiali di riuso ad hoc per i loro personaggi, che potranno indossare per tutto il periodo carnevalesco e poi restituire alla reception in biblioteca Pavese, e poi andranno ad arricchire il nucleo di abiti originali che potranno essere prestati ad altri bambini e ragazzi, il prossimo anno". Appuntamento sabato dalle 14,30 alle 16 con prenotazione al tel. 051598300.