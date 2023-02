A Crevalcore le parole per ricordare

Approda domani alle 21 all’auditorium Primo Maggio (via Caduti di via Fani 300) a Crevalcore, ’A Futura Memoria – Dedicato ad Anna Politkovskaja’, spettacolo nell’ambito della stagione di TTTXTE, con la direzione artistica di Alex Carpani. In scena Valentina Lodovini (foto) e il Quartetto FontanaMix Ensemble. Lodovini dà voce e corpo alle idee e agli ideali di una donna non disposta a tacere, né a scendere a compromessi: una selezione di testi a cura di Lucia La Gatta che racconta la vita della giornalista russa uccisa nel 2006 durante la sua caparbia e lucida ricerca di verità e libertà. Sul palco anche Valentino Corvino e il quartetto d’archi FontanaMix che ripropongono alcune pagine della grande musica russa del Novecento.