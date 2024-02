A Decima il verdetto per il gonfalone

Giornata di premiazioni domani allo storico carnevale di San Matteo Decima alla sua 135ª edizione. A partire dalle 13 in piazza delle Poste, inizierà la sfilata degli otto grandi carri allegorici e l’esecuzione degli ‘spilli’. Il tratto distintivo del Carnevale di Decima è rappresentato dalle "zirudelle", poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono recitate per spiegare il soggetto del carro. Al termine si terrà la premiazione dei tre vincitori. Al primo sarà assegnato il gonfalone di Re Fagiolo di Castella. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 18.