A Dumbo la performance ’Métis’

La rassegna Danza Urbana, che si svolge fino a domenica in luoghi diversi e inconsueti della città, porta in scena a Dumbo ’Métis’ l’ultimo lavoro delle coreografe Francesca Penzo e Mariagiulia Serantoni. All’Officina Fiu di Dumbo (via Casarini 19) stasera alle 21 è in prima nazionale. Il progetto ’Métis’ (in greco significa una strategia di relazione, un ’mettersi nei panni’ dell’altro) indaga i temi legati alla geografica di genere e alla relazione tra i corpi e lo spazio urbano. La performance infatti si lega all’area Scalo-Malvasia, tra Dumbo e la Manifattura delle Arti.