A Fico il Villaggio di Natale. La magia del Polo Nord tra spettacoli e buon cibo

Cento decorazioni 3D, un albero di 20 metri e mezzo milioni di luci al led: è il Natale di Fico, che ha aperto il suo Christmas Village. Ricco di attrazioni che faranno volare grandi e piccini a casa di Babbo Natale, al Village non mancano una pista di pattinaggio sul ghiaccio, il mercatino con chalet di legno e tanti spettacoli con protagonisti di fama internazionale.

A caratterizzare il Villaggio di Natale, oltre alle attrazioni fisse come il Polar Express, il Viaggio in slitta virtuale e lo zoo di luci, è infatti un nutrito programma di eventi e show che, fino al 7 gennaio, si alterneranno nell’Arena Eventi. Come quello del mago Antonio Casanova, volto noto di Striscia la Notizia e Disney Channel, che dopo avere aperto la stagione il 4 novembre scorso replicherà oggi e il 25 e 26 novembre, per tre spettacoli di 20 minuti a mezzogiorno, alle 15,30 e alle 18. Ogni giorno, sempre all’Arena, si terranno tre repliche (cinque nei festivi) del Musical di Natale. Per lo spettacolo del coro Gospel si dovrà attendere l’8 dicembre, o tutti i fine settimana dello stesso mese. Il Villaggio vanta 11 aree tematiche, con cento decorazioni tridimensionali, 12 Schiaccianoci di tre metri, un albero di Natale magico. Il Christmas Village è pet friendly e senza barriere architettoniche. L’ingresso a Fico è gratuito. Il Village è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 20,30, apertura anticipata alle 13 nei weekend e festivi e nel periodo delle vacanze scolastiche. Chiuso il giorno di Natale, aperto dalle 13 alle 18 la Vigilia e dalle 19 alle 2 il 31 dicembre; dalle 15 alle 20,30 a Capodanno.