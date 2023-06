A Frida nel parco l’elettronica degli ’Nze Nze’

Prosegue il programma di ’Frida nel parco’ che si tiene tradizionalmente in Montagnola. Questa sera, dopo il laboratorio pomerigiano per i bambini, saliranno sul palco di ’Underground music peepshow’ i ’Nze Nze’ che dalla Francia portano sotto le Due Torri la loro musica elettronica live. Il trio vede ls fusione dei percorsi musicali di Ruben N’Dongo, Tioma Tchoulanov e Gaëtan Bizien. Gli artisti si sono incontrati al festival Astropolis di Brest nel 2020 e da allora hanno dato vita ad un lavoro comune decisamente sperimentale. a discendenza di N’Dongo è il punto centrale da cui si dipana il filo estetico: i brani sono cantati in lingua fan e affondano le loro radici tra il Camerun, la Guinea e il Gabon.