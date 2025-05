A fuoco capanno degli attrezzi. Rogo nel cantiere del Passante

Un incendio, mercoledì intorno all’ora di pranzo, ha devastato una baracca per gli attrezzi al Giardino Virginia Woolf di via dell’Arcoveggio, che si trova all’interno del perimetro del cantiere per i lavori del Passante. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, con una squadra e un’autobotte, che hanno domato le fiamme. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Al vaglio le cause del rogo: potrebbe essersi trattato di un rogo accidentale, provocato da una sigaretta o da un ‘pranzo’ di fortuna. Ma non è escluso neppure che l’incendio possa essere di natura dolosa. Nell’area, infatti, più volte sono stati esposti striscioni contro la realizzazione del passante, oltre ad essere un’area destinata, durante la bella stagione, a mini rave.

n. t.