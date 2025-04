A fuoco l’impianto fotovoltaico. Strage di animali nella stalla

La colonna nera di fumo si staglia sul cielo della campagna. Fiamme dal tetto di una stalla con centinaia di animali. Momenti drammatici alla stazione di Varignana, nella frazione di Osteria Grande, dove ogni giorno sfrecciano decine di treni, anche ad alta velocità (i binari non sono comunque rimasti coinvolti). A bruciare, ieri alle 13, il grosso capannone di un’azienda agricola: un rogo violentissimo e divampato in poco tempo fino a diventare di proporzioni colossali. Un incendio che ha visto impegnate diverse quadre di vigili del fuoco. Sul posto, erano presenti anche i carabinieri della stazione di Castel San Pietro e della compagnia di Imola, in capo al comandante Domenico Lavigna. Domato il rogo da parte dei caschi rossi si passa alla conta dei danni. Da quanto si apprende nel disastro sarebbero rimasti uccisi diversi dei capi di bestiame presenti nella stalla. Altri, vivi, sono stati giudicati in gravi condizioni per le ferite riportate. Lo stato di salute a ieri era al vaglio dei veterinari dell’Ausl. Quando all’origine dell’incendio parrebbe accidentale, non si esclude un malfunzionamento dell’impianto fotovoltaico sul tetto. Una dinamica al vaglio degli accertamenti delle forze dell’ordine, e che potrebbe avere una risposta nelle prossime ore. Il capannone è parso fortemente danneggiato dal rogo. Saranno gli esperti dei vigili del fuoco a valutarne l’effettiva stabilità.