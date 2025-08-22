Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaA fuoco lo scantinato di un alloggio Acer. Paura tra i residenti: edificio evacuato
22 ago 2025
MARIATERESA MASTROMARINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. A fuoco lo scantinato di un alloggio Acer. Paura tra i residenti: edificio evacuato

A fuoco lo scantinato di un alloggio Acer. Paura tra i residenti: edificio evacuato

Prima qualche scoppio, poi le fiamme e infine il fumo grigio. Attimi di paura, in via della Beverara, nel pomeriggio...

Prima qualche scoppio, poi le fiamme e infine il fumo grigio. Attimi di paura, in via della Beverara, nel pomeriggio...

Prima qualche scoppio, poi le fiamme e infine il fumo grigio. Attimi di paura, in via della Beverara, nel pomeriggio...

Per approfondire:

Prima qualche scoppio, poi le fiamme e infine il fumo grigio. Attimi di paura, in via della Beverara, nel pomeriggio di ieri. Quando, sotto la pioggia delle 17, è divampato un piccolo incendio in una palazzina Acer: qui, all’interno di uno scantinato, del materiale lì conservato ha improvvisamente preso fuoco. Ancora non è chiaro come sia stato possibile e cosa, nello specifico, si sia infiammato. Ma, fortunatamente, non ci sono stati feriti e l’edificio è stato inizialmente evacuato a scopo precauzionale. Adulti, bambini e famiglie si sono quindi allontanati in fretta e furia dal condominio, che fa parte di un una schiera di edifici. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, allertati dai condomini, che, sul posto, hanno domato le fiamme e si sono assicurati di mettere in sicurezza i residenti della palazzina. Con loro, i militari dell’Arma e l’ambulanza del 118. Non risultato intossicati o feriti. L’intervento si è concluso in poco tempo e l’emergenza è rientrata. Intorno alle 19, infatti, in via della Beverara era presente solo una squadra di pompieri. Non è il primo episodio che coinvolge la zona, gestita da Acer. Alcune cantine, tra l’altro, potrebbero essere abusive.

m.m.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

IncendioVigili del fuoco