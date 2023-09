A Granarolo torna FuoriClasse. Il servizio di post scuola per le medie

Torna anche per l’anno scolastico 2023-2024 FuoriClasse, il servizio di post-scuola rivolto agli studenti delle medie di Granarolo. Dopo l’esperienza positiva dell’anno passato, il CoGeGra – Comitato Genitori di Granarolo ha proposto all’amministrazione comunale di riattivare un patto di collaborazione per la cura dei beni comuni, in particolare provvedendo alla valorizzazione della Sala Arancio al Borgo Servizi, attraverso la promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi con l’attività di aiuto compiti pomeridiano rivolto agli studenti delle medie. "Il Comitato si sta concentrando su progetti nuovi che abbiano al centro le ragazze e i ragazzi che frequentano le scuole medie, che sono in una fascia di età per la quale serve più attenzione – spiega la nuova presidente del Comitato, Katia Degli Esposti, eletta a fine giugno –. Cerchiamo di offrire loro momenti di aggregazione e svago ma anche occasioni educative di qualità, come quella del progetto FuoriClasse. Non si tratta infatti di un luogo dove "parcheggiare" i ragazzi al pomeriggio, ma un’occasione in cui educatori professionisti li seguono e li supportano nello studio e nei momenti di gioco e di interazione. A svolgere il compito è stata scelta la cooperativa Sociale INOUT di Bologna, che da anni opera con i propri educatori anche in molti Comuni della provincia, accompagnando dentro e fuori dalla scuola gli adolescenti. Lo scorso anno scolastico abbiamo sperimentato con INOUT il servizio, hanno partecipato una decina di ragazzi e c’è stata grande soddisfazione delle famiglie. Quest’anno siamo ripartiti dall’inizio della scuola e ci sono già una ventina di iscritti e crediamo che altri si aggiungeranno". Il servizio di FuoriClasse viene effettuato a pagamento fino al 31 maggio, le famiglie possono scegliere la frequenza da 2 a 5 giorni a settimana. Per chi non pranza a casa, è possibile farlo in Sala Arancio, avvalendosi del servizio mensa.

La Sala Arancio è aperta tutti i giorni dalle 14 alle 17.30 ed è prevista la presenza di un educatore ogni 12 ragazzi (due educatorieducatrici di INOUT si alternano durante la settimana). Il servizio osserva le stesse chiusure del calendario scolastico, in caso di sciopero della scuola viene comunque effettuato.

Zoe Pederzini